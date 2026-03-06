第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。侍ジャパンは6日、台湾と1次ラウンド初戦を戦う。勝負どころでの代打起用が見込まれる森下翔太外野手（25）は非公開練習で最終調整。1次ラウンドで日本と対戦するC組の台湾、韓国、オーストラリア、チェコとは過去に対戦経験がある。ひと振りに懸ける若き侍が持ち前の勝負強さで、チームの連覇をアシストする。勝負どころで結果を残す準備は、も