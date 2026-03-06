◇フィギュアスケート・世界ジュニア選手権第2日（2026年3月5日エストニア・タリン）世界ジュニア選手権の女子SPが行われ、3連覇中の島田麻央（木下グループ）が71・90点をマークし、首位発進した。冒頭のダブルアクセルから3回転ループ、ルッツ―トーループの連続3回転を全て成功。華麗に舞い、ミスのないまま最後は高速スピンで締めくくった。岡万佑子（木下アカデミー）は69・77点で2位。岡田芽依（名東FSC）は53・70