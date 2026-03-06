原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場を建設するには、自治体が手を挙げるのを待つ従来の姿勢では限界がある。国の責任で候補地を探す転機となるなら歓迎したい。経済産業省は、東京都小笠原村に対し、最終処分場の建設に向けた「文献調査」の実施を認めるよう申し入れた。離島の南鳥島での建設を想定している。文献調査は、これまで北海道の寿都町と神恵内村、佐賀県玄海町で実施されており、小笠原村は