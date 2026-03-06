中国経済は米国の圧力に負けずに発展したという自賛とは裏腹に、内実は、高成長路線をもはや維持できなくなっているのは明らかだ。それを中国がようやく認めたに等しい。成長一辺倒だった中国経済は転機を迎えた。中国の国会にあたる全国人民代表大会（全人代）で、李強首相が政府活動報告を行った。今年の国内総生産（ＧＤＰ）の成長率目標を「４・５〜５％」とし、昨年の「５％前後」から引き下げた。中国政府が成長率目