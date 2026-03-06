不動産大手の東京建物は戸建て住宅の分譲事業に再参入する方針だ。同社は「ブリリア」シリーズのマンション販売が主体だが、都市部を中心にマンション価格が高騰し専有面積も減少傾向にある中、より広い住宅を求める客層を取り込む狙いがある。東京建物は２０１５年まで戸建て住宅事業を手がけていたが、収益性が高い分譲マンション事業に集中するとして撤退していた。一方で近年、駅近で一定の面積を確保できるマンション開発