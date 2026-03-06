◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース第1日（2026年3月5日沖縄県琉球GC（6610ヤード、パー72））今季開幕戦の第1ラウンドが行われ、昨年のプロテストに合格したルーキー藤本愛菜（19＝ヤマエグループHD）が1イーグル、3バーディー、2ボギーの69で回り、首位と2打差の3位につけた。88年のツアー制施行後初（海外勢を除く）となるプロデビュー戦優勝の快挙に向けて好スタートを切った。ツアー1勝の永井花奈