大阪ミナミの繁華街・道頓堀で２月、１７歳の少年３人が刃物で刺されて１人が死亡、２人が負傷した事件で、大阪府警は、殺人容疑で逮捕された無職岩崎龍我（りょうが）容疑者（２１）（大阪市住吉区）について、少年２人を負傷させたとする殺人未遂容疑で６日にも再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、岩崎容疑者は２月１４日午後１１時５５分頃、大阪市中央区心斎橋筋の商業ビル１階の