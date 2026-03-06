俳優・志尊淳が、日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜後10：30）の主演を務めることが6日、発表された。志尊は、民放ゴールデンプライム帯ドラマ初単独主演となり、韓国有数の財閥の養子となった日本人青年のキム・ミンソク（青木照）を演じる。韓国でロケを敢行し、韓国語での演技に初めて挑戦する。【全身カット】ま、まぶしい…王子様すぎる真っ白コーデで登場した志尊