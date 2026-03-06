◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾0―3豪州（2026年3月5日東京D）侍ジャパンの松田野手総合コーチ、亀井外野守備兼走塁コーチ、吉見投手コーチが台湾―オーストラリア戦を東京ドームのバックネット裏から視察した。宮崎事前合宿中から対戦相手を分析し、ミーティングを重ねてきた。侍ジャパンは6日に台湾、オーストラリアとは8日に対戦する。