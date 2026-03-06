さいたま市西区の埼玉栄高グラウンドで２０２４年１１月、同高運動部員の男子生徒４人が乗ったグラウンド整備用の軽乗用車が横転し、助手席の生徒（当時１７歳）が死亡した事故で、車の鍵を適切に管理しなかったとして、埼玉県警は近く、いずれも同高教員でサッカー部の４０歳代の監督、３０歳代のコーチの男性２人を業務上過失致死傷容疑で書類送検する方針を固めた。グラウンド整備用の車は鍵が車内に置かれ、運動部員の一部