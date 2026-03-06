日本とカナダの両政府は、重要鉱物などのサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化に向けて話し合う「経済安全保障対話」を新たに設置する方針を固めた。高市首相が６日にカナダのカーニー首相と会談し、合意する。輸出規制の強化など経済的威圧を強める中国を念頭に、特定国に依存しない安定的な供給網の構築を進める狙いがある。日本政府関係者が明らかにした。同対話には次官級が参加し、年内に初会合を開催する見