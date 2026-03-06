阪神の藤川球児監督（45）が5日、大阪市内で行われた阪神タイガース激励会の壇上で、小野寺暖外野手（27）の名前を挙げて期待を寄せた。「昨年出会った時とは姿が全く違う。戦う姿になっている」その言葉を裏付けるように、実戦で躍動している。WBC韓国代表との強化試合では、内角高めの直球を力強く振り抜き、左翼後方への同点適時二塁打を放った。オフから取り組んできた打撃強化が着実に実を結んでいる。「自分はもう若