フジテレビは6日、週末の新しいニュース情報番組として、29日から『SUNDAYブレイク.』（毎週日曜前7：00※初回のみ前7：30から）をスタートすることを発表した。『めざまし8』『サン！シャイン』と、すっかり朝の顔として定着した谷原章介が、日曜日の朝に初進出する。【写真】“ベスト・ファーザー賞”受賞に爽やかな笑顔をみせる谷原章介谷原は情報番組のキャスターとして磨いた豊富な知識、どんな話題でも忖度（そんたく