［東日本大震災１５年］明日への道＜１＞再建した一軒家に入った小さな保育室「いちごハウス」は、岩手県宮古市の住宅街にある。子どもたちの笑い声が響くようになって４年目の春。この家庭的な保育室の運営には、３歳だった長男ら家族を津波で亡くし、失意の底にいた保育士の佐藤麻梨さん（４５）の「生きる意味」が込められている。震災後に授かった３人の弟たちにも伝えていく。◎佐藤さんは１５年前、田老漁港近くの沿岸部