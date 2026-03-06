今大会はDH登録で打者に専念する侍ジャパンのドジャース・大谷は、山本とともに非公開の全体練習とは別で独自に最終調整した。2、3日のオリックス、阪神との強化試合は2試合で計5打数無安打と結果は出なかったが「一打席一打席をプラン通りにこなせたのは良かった」と話しており、問題ない様子。1番での出場が濃厚だ。2月27、28日の中日との壮行試合では2試合連続でフリー打撃に参加したが、以降はドジャースでのルーティン通