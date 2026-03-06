3月6日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道501・・・玉名市横島町横島（スピード違反）県道・・・荒尾市緑ケ丘（携帯電話・シートベルト）国道325・・・菊池市隈府（交差点違反） ＜午後＞国道57・・・菊池郡大津町引水（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨