フジテレビは6日、『日曜報道 THE PRIME』（毎週日曜前7：30）が22日の放送をもって終了することを発表した。【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！“日曜”朝の顔となった谷原章介同番組は2019年4月7日に放送スタート。「政治」「経済」「外交・安全保障」「科学・医療」を番組「主要テーマ」に掲げ、ニュースの「当事者」とレギュラーコメンテーターの元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏がスタジオで生議論を交わす