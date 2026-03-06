［東日本大震災１５年］復興の岐路＜１＞東日本大震災から１５年。被災者支援が分岐点にある。これまで４２兆円が投じられた復興事業は、岩手、宮城県のインフラ整備に一区切りがついたとして２０２６年度から福島県に重点を置く５年間の「第３期復興・創生期間」に入る。岩手、宮城では見守り活動や心のケアなどへ充てる交付金も今年度限りで大幅に削減され、関係事業の５割が廃止となる。この１５年で得た教訓をどう生かしてい