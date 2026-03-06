「優勝請負人」が初戦に臨む。6日の台湾戦先発の侍ジャパンのドジャース・山本は、チーム練習とは別調整で状態を整えた。昨年ドジャースの開幕投手を務めて以来の東京ドーム。4日の公式会見では「いい立ち上がりをしてWBCを勢い良くいけるように」と誓った。21年からオリックスとドジャースで「一人5連覇」中。19年プレミア12、21年東京五輪、23年WBCも優勝に貢献した。順調に勝ち進めば、米国に舞台を移してベネズエラ、