事件があった大阪市中央区の現場付近＝2月大阪市の繁華街・道頓堀で17歳の少年3人が殺傷された事件で、大阪府警は負傷した2人への殺人未遂容疑で、無職岩崎龍我容疑者（21）＝同市住吉区＝を6日に再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で5日、分かった。事件は2月14日午後11時55分ごろ発生。容疑者は同市中央区の道頓堀のビル1階で会社員鎌田隆之亮さん＝奈良県田原本町＝を刺殺したとして、殺人容疑で逮捕された。捜