【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は５日、自身のＳＮＳで、国土安全保障省のクリスティ・ノーム長官を解任すると発表した。ミネソタ州ミネアポリスで今年１月、不法移民対策を巡る抗議デモで男女２人が死亡し、作戦を統括するノーム氏への批判が強まっていた。事実上の更迭とみられる。トランプ政権で閣僚級が交代するのは昨年５月のマイク・ウォルツ国家安全保障担当大統領補佐官（当時）以来２例目となった。