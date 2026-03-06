◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース第1日（2026年3月5日沖縄県琉球GC（6610ヤード、パー72））永井花奈は1番、2番で3メートル前後のチャンスを生かすなど7バーディーを奪い「ショットが安定していて結構パーオンできたので回りやすい展開だった」と満足そうだった。オフはショットメーカー高橋彩華のタイ合宿に参加し、福岡で小田孔明ら男子プロとラウンドをともにして技術を学んだ。その成果を発揮