フジテレビは6日、朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金前8：14〜9：50）が、3月27日の放送をもって終了することを発表した。【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！“日曜”朝の顔となった谷原章介同番組は、前番組の『めざまし8』に続き俳優の谷原章介がメインキャスターを務める形で2025年3月3日にスタート。谷原のほか、武田鉄矢、カズレーザー（メイプル超合金）がスペシャルキャスターとして出演していた。