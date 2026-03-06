不同意性交等罪などに問われている元ジャングルポケット・斉藤慎二被告（４５）の初公判の一端が５日、分かった。起訴状などによると、斉藤被告は２０２４年７月、東京・新宿区内に停車されたロケバス車内で、２０代女性にわいせつ行為をしたとしている。斉藤被告はバラエティー番組の収録で当地を訪れ、当該女性とは初対面だった。不同意性交等罪、不同意わいせつ罪で昨年３月、在宅起訴され、今月１３日、東京地裁で初公判