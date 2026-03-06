GACKTのポストが話題にミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来、木原龍一組に所属先から贈られた「報奨金2000万円」が安すぎると、歌手のGACKTが持論を述べた。これに賛否を含め、さまざまな意見が寄せられている。GACKTは5日、自身のXでりくりゅうの2人に所属先から報奨金が2000万円ずつ贈られるという記事を引用。自身のスタッフがこのニュースに「すごーい！