俳優の志尊淳（３１）が、４月１２日スタートの日本テレビ系連続ドラマ「１０回切って倒れない木はない」（日曜・後１０時３０分）に主演することが５日、分かった。本作が、民放ＧＰ帯（午後７時〜１１時）ドラマ初単独主演となる。秋元康氏（６７）が企画を務める本作は、日韓をまたぐ波乱万丈の純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年（志尊）が、２３年ぶりに戻った日本で医師