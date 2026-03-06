侍ジャパン・宮城大弥投手の妹で女優の宮城弥生（２０）は５日、東京・目黒の大圓寺で晴れ着姿を披露し、６日のＷＢＣ・台湾戦を控える兄に「勝っているところを見たい」とエールを送った。茶色の振り袖を着こなした弥生は、２０歳の誕生日と重なったＷＢＣ初戦を心待ちにしている。「緊張を楽しみながら投げてほしい。それが誕生日プレゼントになったらすごく幸せ」と期待した。弥生の誕生日に兄が登板して負けたことは、プ