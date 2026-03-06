俳優の谷原章介（５３）が、今月２９日にスタートするフジテレビ系の新番組「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・前７時、初回のみ７時３０分）のメインキャスターを務めることが５日、分かった。スペシャルキャスターを務めるお笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（３６）と異色のタッグを組む。谷原が現在、ＭＣを務める同局系「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）は今月２７日で終了予定。平日の朝から“日曜の朝の