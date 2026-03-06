巨人の戸郷翔征投手（２５）が５日、ＷＢＣの初戦を６日に迎える侍ジャパンへエールを送り、次回大会への思いを語った。２３年の前回大会で侍ジャパンの一員として世界一をつかんだ右腕は、再び大舞台に立つことを目標に、まずは今季の復活を目指す。（取材・構成＝水上智恵）戸郷は少年のように目を輝かせながら世界一に輝いた光景を思い返した。侍ジャパンは６日に台湾戦を控える。前回大会で世界一メンバーとなった背番号