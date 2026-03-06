オリックス・紅林弘太郎内野手（２４）が５日、ＷＢＣ日本代表の宮城の活躍に太鼓判を押した。同じ１９年ドラフトで入団し、主力としてともに成長してきた同学年の左腕。日本代表の初戦となる６日の台湾戦（東京Ｄ）を前に「あいつなら大丈夫。抑えてくれると思います」と確信を込めた。２日に行われた強化試合（京セラＤ）で再会。「俺らも頑張らないとダメやな」と宮城から声をかけられた。尊敬する大谷や山本らと連続世界一