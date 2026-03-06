阪神・伊原陵人投手（２５）が５日、巨人・泉口封じを誓った。８日の巨人戦（甲子園）で先発する見通しの左腕にとって、社会人・ＮＴＴ西日本時代の１年先輩。チームとして打率３割６厘と得意にされ、自身も６打数２安打だった。この日は甲子園で全体練習に参加。「打たれるわけにはいかない、という思いはある」と闘志を燃やした。２４年ドラフト１位で入団し、プロ１年目から５勝を記録。しかし、巨人相手には４試合で１敗と