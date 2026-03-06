オリックス・山岡泰輔投手（３０）が、２６年“本拠地初登板”でのチェック項目を明確にした。プロ１０年目で先発再転向している右腕は、６日のオープン戦・巨人戦（京セラＤ）で先発予定。今季最多の７０球程度が見込まれ「本当に長い回（を投げること）が結構久しぶり。どれくらい（の強度で投げればスタミナが持つか）ってところの確認のためにも、ペース配分はしない」とテーマを設定した。前回２月２５日の練習試合・ロッ