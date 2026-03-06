◆オープン戦ソフトバンク５―１ヤクルト（５日・みずほＰａｙＰａｙ）低弾道のライナーを右翼ポール際に突き刺した。ソフトバンク・秋広優人内野手（２３）が２回１死、吉村のスライダーを捉え、両リーグ単独トップとなる先制の２号ソロだ。「ＮＰＢ＋」による打球速度はメジャークラスの１８１・９キロを計測。「自主トレ、キャンプから取り組んでいることを打席で体現できている」と、巨人から移籍２年目のロマン砲が胸を張