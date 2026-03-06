◆オープン戦ＤｅＮＡ９―７中日（５日・横浜）中日・井上監督は“難敵”に苦笑いしながら、ファイティングポーズは崩さなかった。６回から対戦したＤｅＮＡ・藤浪が２回で５四死球と大荒れ。７回先頭の鵜飼は左腕に死球を受け、続く辻本にも体付近への球が続いた。場内は騒然。右打者への危険な球が多い右腕について「それは怖いけど」と認めたが、すぐ「そんなこと言ってられない」と語気を強めた。２５年８月１７日の対戦