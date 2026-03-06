阪神・藤川球児監督（４５）が５日、大阪市内のホテルで行われた阪神電鉄本社主催の激励会に出席し、生存競争のゴングを鳴らした。ＷＢＣ日本代表の坂本、佐藤、森下の主力３人が不在でも、現有戦力が奮起することに期待。「帰りを待ちたい。そう言いたいところですけど、本当はそこまで思ってません。今ここにいるメンバーで明日（６日）から甲子園でオープン戦が始まります」と訴えかけた。球団創設９１年目で初のセ・リーグ