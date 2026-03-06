マッチングアプリで知り合った男性から現金をだまし取った疑いで、40代の兄と妹が逮捕された。沖縄県に住む里学容疑者（48）と妹の枝理子容疑者（46）は2025年、マッチングアプリで知り合った広島県の男性に「生活が苦しいからお金を送ってください」などと言い、現金4万円をだまし取った疑いが持たれている。学容疑者が女性になりすまし、男性とメッセージのやり取りをした上で、枝理子容疑者の口座に金を振り込ませたとみられて