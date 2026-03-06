俳優志尊淳（31）が5日、日本テレビ系連続ドラマ「10回切って倒れない木はない」（4月12日開始、日曜午後10時半）で民放GP（ゴールデン・プライム）帯ドラマ初単独主演を務めることが5日、分かった。秋元康氏企画のオリジナル脚本で、日韓をまたぐ波瀾（はらん）万丈の純愛物語を届ける。韓国ロケや韓国語での演技もあり、志尊は「設定がとても面白くて。これを地上波の連続ドラマでできるのか、という挑戦でもあると思います。翌