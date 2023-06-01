日本サッカー界に激震を与えた一報がもたらされたのは木曜の朝だ。現地３月４日に行われたプレミアリーグ第29節のアーセナル戦（０−１）で、ブライトンの三笘薫が負傷したのだ。開始12分、ペナルティエリア内にドリブルで持ち込んだ際にタックルを受けた日本代表アタッカーは、左足首をひねって、そのままピッチに倒れ込む。苦悶の表情を浮かべながらも起き上がり、足を引きずりながら前半終了までプレーしたものの、ハーフ