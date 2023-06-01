札幌・手稲警察署は2026年3月6日、札幌市北区に住む50代の女性が現金合計970万円をだまし取られるSNS型投資詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと2025年12月下旬ごろ、女性が株の購入についてSNSで調べていた際に表示された広告にアクセスしたところ、投資家を名乗る人物などが参加するSNSのグループに誘導されました。女性は指定された株をアプリ上で購入し、2026年1月21日から3月5日までの間7回に分けて、指