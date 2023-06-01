札幌・手稲警察署は2026年3月6日、不同意性交等の疑いで札幌市西区に住む自称・会社員の男（42）を逮捕しました。男は2月12日午後1時ごろから午後5時ごろまでの間、札幌市手稲区の店舗内で、10代後半の女性と性交等をした疑いが持たれています。警察によりますと、男と女性はインターネットを利用して知り合い、面識はあったということです。3月5日に女性が来署し「ネットで知り合った男にしつこく言い寄られている」と申告