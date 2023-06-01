タレントの西村知美（55）が5日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。10代の頃から40年以上悩まされていることを明かした。この日は「睡眠の悩みを解決したい人たちの夜会」のテーマで展開。西村はいびきに悩まされていると明かし、娘は母のいびきのせいで「なかなか寝れないということが良くあります。狼が夢に出てきて、狼のうなり声が母のいびきだったことがありました。かなりストレスに感じるくらい」と