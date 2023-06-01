松山競輪の開設76周年記念G3「金亀杯争覇戦」は2日目を迎える。二次予選の注目は12R。犬伏湧也の番手で松本貴治が取りこぼせない。地元エースの松本が中心。初日は早めに捲って2着と動きは悪くなかった。ここは犬伏の番手。犬伏が抜群のスピードで一気に出切ってしまえば、松本がゴール前で差し切る＜5＞＜1＞が大本線だ。今村が3番手。岡崎はうまく位置を取って捲り狙いか。中嶋が思い切って駆けると杉森が浮上。＜1＞犬伏