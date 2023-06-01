ボートレース児島のG1「児島キングカップ」（開設73周年記念競走）は5日目を迎える。勝負の準優、注目は11Rだ。予選道中は全て舟券に絡んできた村岡。出足、回ってからの足は間違いなくトップ級だ。ここはインからスタートに集中する。先マイを決めて押し切りへ。山口剛が2コースから鋭く差す。村岡にワンミスがあれば突き抜けは当然ある。藤原碧が全速戦で強襲。佐藤がカド位置から一発狙う。外2艇は展開を突きたい。＜1＞