スノーボード男子ハーフパイプで、22年北京五輪王者の平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が5日、4年後にフランス・アルプス地域で開催される30年冬季五輪への出場意思を表明した。東京都内でイベントに出席し、「4年後の試合に向けて戦っていくのは、自分でも想像できる部分の一つ。日々を大事にして、次こそちゃんとピークを持っていけるように準備していきたい」と語った。4度目の五輪シーズンとなった今季は、1月中旬のW杯決