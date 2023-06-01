J2新潟は5日、7日のホーム開幕となる高知戦に向けて会場のデンカビッグスワンスタジアムで調整した。新守護神として奮闘するGKバウマン（29）は初めてホームスタジアムのピッチを踏み、2万人超の来場が見込まれる一戦へ士気を高めた。青空が広がった本拠地での練習を終え、バウマンは「大きくて美しいですね」と表情を緩ませた。公開された冒頭では緑の芝の感触を確かめながら、キャッチングやクロスへの対応を確認。「多くの