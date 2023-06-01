◇WBA世界ミニマム級タイトルマッチ正規王者・松本流星《12回戦》同級4位・高田勇仁（2026年3月15日横浜BUNTAI）WBAミニマム級王座に挑戦する高田が5日、東京都東大和市のライオンズジムで練習を公開した。スパーリングも交えた練習では軽快な動きを見せ「順調に仕上がっている」と笑顔も見せた。昨年9月の王座決定戦は、5回に松本の頭が高田の右眉上に当たる偶然のバッティングで失神。血が垂直に噴き出る強烈な負傷