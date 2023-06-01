【ワシントン共同】米野党民主党が地盤とする米西部オレゴン州やカリフォルニア州など計24州は5日、トランプ政権による各国・地域への10％の代替関税は違法だとして、差し止めと関税の払い戻しを求めて国際貿易裁判所に提訴した。