17歳の千葉MF姫野が7日のホーム柏戦を前にオンライン取材に応じ、自身がキッカーを務めるセットプレーから、勝機を見いだす意気込みを示した。17年ぶりにJ1復帰した今季は開幕4連敗。今回の千葉ダービーには09年11月22日のFC東京戦以来5949日ぶりのJ1公式戦勝利が懸かる。左右のCKをゴールに向かうインスイングで両足で蹴り分けるアタッカーは「狙ったところに蹴ることだけを意識している。ダービーにフォーカスせずに自分たち