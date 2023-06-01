Travis Japanの川島如恵留が主演する舞台『惰性クラブ』が、6〜7月に東京グローブ座、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて上演されることが決定。川島と作・演出の松本哲也からコメントが到着した。【写真】舞台『惰性クラブ』を手掛ける劇団「小松台東」主宰・松本哲也本舞台の作・演出を務める松本哲也は、宮崎弁による濃密な会話劇で注目を集めてきた劇団「小松台東」を主宰。地方に生きる人々のやるせなさや感情