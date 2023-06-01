大相撲春場所（８日初日・エディオンアリーナ大阪）で初の綱取りに挑む大関・安青錦（２１）＝安治川＝が、６日から公開される大塚製薬の人気商品・ポカリスエットの新ＣＭに起用された。安青錦は初のＣＭ出演で「最初お話をいただいたとき、自分でいいのかって感じでしたね。普段いつも飲んでいるし、すごくうれしかったです」とコメント。５日は大阪・松原市の部屋宿舎近くのショッピングセンターでのイベントに登場。集まった